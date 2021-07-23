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Стартовало голосование по выбору лучших работ фотоконкурса «Планета Москва»

Елена Фролова

Общество
Стартовало голосование по выбору лучших работ фотоконкурса «Планета Москва»
Фото: Ирина Васильева

Прием конкурсных работ и заявок на участие в VIII конкурсе городской фотографии «Планета Москва» завершен. Из них эксперты Союза журналистов России выбрали полуфиналистов и составили шорт-лист для голосования в социальных сетях Департамента градостроительной политики города Москвы и на сайте конкурса.

Всего в полуфинал прошли 160 работ. «Народное голосование» началось 23 июля. Такую информацию предоставил руководитель ведомства Сергей Левкин. По его словам, всего на участие в конкурсе в 2021 году было заявлено 1177 фоторабот, которые предоставили 187 участников.

— В 2020 году конкурс не состоялся в связи с пандемией коронавируса. В этом году конкурс запомнится масками и перчатками, но на фоне пандемии развитие столицы остановилось. В этот непростой период было получено множество интересных и запоминающихся работ, — пояснил глава департамента — председатель жюри конкурса, открывая «Народное голосование».

По его словам, главная задача, которая стояла перед фотографами, — передать гармонию и красоту города, жизнь местных граждан и движение градостроительного развития. Визитной карточкой фотоконкурса являются неповторимые и уникальные в своем роде фототуры на крыши и видовые точки столичного мегаполиса. Например, в этом году участники конкурса посетили дом по программе реновации на улице Константина Федина, 13, в Северном Измайлове, промышленную зону ЗИЛ и многое другое. Мастер-класс в онлайн-формате для них провел специальный корреспондент «Вечерней Москвы» Сергей Шахиджанян.

Информационными партнерами конкурса «Планета Москва» в этом году выступают ТАСС, РИАМО, АГН Москва и газета «Вечерняя Москва», группа компаний «Галс» по сложившейся традиции является партнером конкурса.

Выбрать победителя пользователи могут до 10 августа. Голосование проводится на странице ведомства в Facebook и на сайте конкурса.

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