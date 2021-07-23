Песков прокомментировал ситуацию с Крымом и Украиной на карте МОК

Фото: Администрация президента РФ

Появление Крыма на карте России на официальном сайте Олимпийских игр является поводом для реакции со стороны посольства РФ и спортивных чиновников. Такое мнение в пятницу, 23 июля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я думаю, что это повод для того, чтобы нашему посольству, в том числе нашим спортивным чиновникам, предпринять соответствующие действия, задать соответствующие вопросы, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

На карте со странами официальный сайт Олимпийских игр в Токио — 2020 разделил границей Крым и Украину. МИД Украины поручил дипломатическим представительствам страны разобраться в этой ситуации. Позднее МОК назвал «досадной ошибкой отделение Украины границей от Крыма».

На данный момент на официальном сайте Олимпиады-2020 в разделе «Расписание и результаты» загружена карта с государствами, где болельщиков призывают поддержать свою команду «аплодисментами». На этой карте Крым является территорией России.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».