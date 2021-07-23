Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации с дождями в Забайкалье

Полина Долганова

Общество
Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации с дождями в Забайкалье
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил Кабмин внимательно отнестись к решению ситуации на Дальнем Востоке, где из-за сильных паводков пострадала ветка Транссибирской магистрали и было остановлено движение транспорта. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает РИА Новости.

До этого «ВМ» писала, что Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов на поезда, следующие до Дальнего Востока и обратно, после остановки работы Транссибирской магистрали из-за паводков в Забайкальском крае. Пассажиров тех составов, которые уже были отправлены и задержаны, могут переправить автобусом или самолетом. Представители РЖД в настоящее время уже ведут переговоры по этому вопросу. Попавшие в непредвиденную ситуацию путешественники также снабжены водой и питанием.

Железнодорожный мост 23 июля из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае. Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

Очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков. К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края.

Читайте также:
дождьВладимир Путинправительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте