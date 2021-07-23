Путин попросил кабмин внимательно отнестись к ситуации с дождями в Забайкалье

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил Кабмин внимательно отнестись к решению ситуации на Дальнем Востоке, где из-за сильных паводков пострадала ветка Транссибирской магистрали и было остановлено движение транспорта. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает РИА Новости.

До этого «ВМ» писала, что Российские железные дороги (РЖД) приостановили продажу билетов на поезда, следующие до Дальнего Востока и обратно, после остановки работы Транссибирской магистрали из-за паводков в Забайкальском крае. Пассажиров тех составов, которые уже были отправлены и задержаны, могут переправить автобусом или самолетом. Представители РЖД в настоящее время уже ведут переговоры по этому вопросу. Попавшие в непредвиденную ситуацию путешественники также снабжены водой и питанием.

Железнодорожный мост 23 июля из-за дождей обрушился на Транссибе в Забайкальском крае. Происшествие случилось в 09:00 (03:00 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях.

Очередные паводки в Забайкальском крае начались в четверг, 22 июля. По последней информации, подтоплены около 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

18 июля режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков. К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края.