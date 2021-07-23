Польша и США обсудили борьбу с «российской агрессией»

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Советник госдепартамента США Дерек Шолле во время рабочего визита в Польше обсудил с представителями местных властей роль Варшавы в борьбе с «российской агрессией». Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в американском дипведомстве.

Кроме того, страны выразили опасения по поводу реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

В заявлении сообщается, что Шолле высоко оценил противодействие Польши «российской агрессии». Американский советник также оценил роль Варшавы в «продвижении демократии в Белоруссии».

— Советник Шолле также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, Шолле встретился с представителями МИД Польши и парламентариями, пишет РИА Новости.

В конце мая президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии резко высказался в адрес России из-за якобы ее «агрессивных действий». По его словам, Россия — это «ненормальная страна» и страна-агрессор.

Дуда неоднократно допускал резкие слова в адрес России. Так, в начале мая он во время выступления по случаю празднования Дня конституции Польши назвал РФ «врагом свободы».

Президент России Владимир Путин много раз указывал западным политикам, что российская угроза является «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией и получать какие-то бонусы и преференции за это».