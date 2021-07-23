«Шедевры Московского Кремля» покажут на улицах столицы

Фото: Вечерняя Москва

Фотовыставку «Шедевры Московского Кремля» представили в столице. Ее организаторами стали департамент культуры города и Музеи Московского Кремля. Экспозиции разместились в парках, на улицах и бульварах.

Жители и гости города смогут увидеть национальные сокровища из собрания Оружейной палаты, в том числе государственные регалии, пасхальные подарки фирмы Карла Фаберже, коронационные костюмы. Здесь же можно насладиться прекрасными видами архитектурного ансамбля Московского Кремля, величественной Соборной площади, роскошного убранства соборов, а также панорамой столицы с колокольни «Иван Великий».

Старт проекту дала выставка, разместившаяся в парке культуры и отдыха «Сокольники». Аналогов экспонатам, представленным на фотографиях, нет ни в одном музейном собрании России. Особое место в коллекции занимают древние символы власти: драгоценные венцы (в том числе главный из них — шапка Мономаха), а также наперсные кресты, троны, скипетры, державы и другие шедевры.

В парке «Сокольники» выставка работает до конца июля.

Далее экспозиция «переедет» в Парк Горького, на Арбат, на Никитский и Гоголевский бульвары.

Проект рассчитывают продлить до весны 2022 года, сообщается на сайте музеев.