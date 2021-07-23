Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»
Фото: Иван Степанов

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 впервые представили прототип скафандра для нового пилотируемого транспортного корабля «Орел». Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко дал оценку разработке российских ученых.

— Новый «Сокол-М» значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полета, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера. Это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполетную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом, — дал оценку Роман Романенко.

Скафандр «Сокол-М» — разработка научно-производственного объединения «Звезда». Он рассчитан на десятикратное использование и способен «подстраиваться» под рост, длину рук и другие особенности тела космонавта. Это принципиальное отличие такого скафандра от его «предшественников».

«Сокол-М» не предназначен для выхода в открытый космос. Назначение скафандра — аварийно-спасательное. Он будет использоваться на старте, стыковке, расстыковке и спуске как на особо опасных участках полета космонавтов, а также защищать жизнь членов экипажа в случае разгерметизации кабины корабля.

В ближайшее время образцу предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, а в 2025 году — отправиться в космос с первым экипажем нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте