Роман Романенко назвал преимущества нового скафандра «Сокол-М»

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На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 впервые представили прототип скафандра для нового пилотируемого транспортного корабля «Орел». Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко дал оценку разработке российских ученых.

— Новый «Сокол-М» значительно упростит жизнь космонавтам. Сейчас скафандр изготавливается индивидуально задолго до полета, поэтому космонавт должен оставаться в той же форме. Теперь существует возможность корректировки размера. Это большой плюс. А многоразовость использования, безусловно, удешевит предполетную подготовку, что в условиях конкуренции является несомненным преимуществом, — дал оценку Роман Романенко.

Скафандр «Сокол-М» — разработка научно-производственного объединения «Звезда». Он рассчитан на десятикратное использование и способен «подстраиваться» под рост, длину рук и другие особенности тела космонавта. Это принципиальное отличие такого скафандра от его «предшественников».

«Сокол-М» не предназначен для выхода в открытый космос. Назначение скафандра — аварийно-спасательное. Он будет использоваться на старте, стыковке, расстыковке и спуске как на особо опасных участках полета космонавтов, а также защищать жизнь членов экипажа в случае разгерметизации кабины корабля.

В ближайшее время образцу предстоит пройти конструкторско-доводочные испытания, а в 2025 году — отправиться в космос с первым экипажем нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».