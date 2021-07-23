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В Люблино после жалоб жителей закрывается сомнительная аптека

Павел Гриднев

Общество
В Люблино после жалоб жителей закрывается сомнительная аптека
Фото: Александр Чикин

Аптека, где, по сообщениям местных жителей, продавали препараты наркотического содержания без рецепта, закрывается в Люблино. Пресечь деятельность торговой точки удалось после вмешательства депутата Госдумы от Люблинского округа Петра Толстого.

— Еще один достойный пример того, как благодаря командной работе горожан с властями, удается убирать проблемные точки с карты Москвы, — отметил Толстой.

По обращениям жильцов домов, расположенных рядом с круглосуточной аптекой на улице Краснодонская, рядом с ней по вечерам также постоянно собирались шумные компании. Горожане направили десятки жалоб в полицию, однако шумные сборища у аптеки не прекращались. Кроме того, в квартале участились случаи разбойных нападений.

Обеспокоенные активисты района решили направить письмо в приемную Толстого. Парламентарий не остался в стороне и обратился в управу Люблино. Владельцы аптеки уже расторгли договор аренды и сняли вывеску. В ближайшее время она прекратит свою работу. Помощники Толстого будут держать вопрос на контроле.

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