Диетолог назвала критерии выбора идеального сыра

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Современные потребители оказываются перед сложным выбором из-за большого изобилия разных сортов сыра. Как выбрать качественный и вкусный продукт, рассказали специалисты Роспотребнадзора. В свою очередь врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова прокомментировала эти советы.

По ее словам, в выборе данного продукта действует правило «чем дороже — тем лучше». Идеальный сыр требует затрат, поэтому, как отметила эксперт, не стоит надеяться на его натуральность при цене 300 рублей за килограмм.

— Если речь идет о магазинах шаговой доступности, то на их прилавках можно отыскать качественный продукт. Однако более качественные сыры имеют дорогую цену. Обычно их продают в отделе деликатесов. Поэтому, если человек в употреблении сыра как-то ограничен, ему лучше купить более дорогую, но более вкусную продукцию, — пояснила Анна Белоусова.

Она также посоветовала обратить внимание на первоочередное правило от Роспотребнадзора: основательно изучить этикетку перед покупкой сыра. В частности, нужно обратить внимание на срок годности, а также на дату фасовки продукта, отмечает ФАН. Помимо этого, важно оценить равномерность прокрашивания бруска. Более темный оттенок по краям сыра может свидетельствовать о его залежалости.