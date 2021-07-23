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Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Директор МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
Фото: instagram/maksimartist

В состоянии певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая борется с тяжелой пневмонией, наметились улучшения. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщила директор исполнительницы Маргарита Соколова.

— Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо, — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Директор артистки добавила, что у МакSим остаются проблемы с легкими, но при таком тяжелом течении болезни это неизбежно.

— Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, — это на сегодняшний день факт, — заключила Соколова, отметив, что певице потребуются длительные лечение, восстановление и реабилитация.

Между тем днем ранее врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил результаты компьютерной томографии грудной клетки певицы, которые недавно опубликовали в Сети, и нашел в них ухудшения.

Исполнительницу доставили в больницу 16 июня. Через три дня ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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