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В МЧС заявили об отсутствии необходимости эвакуации в Сочи

Татьяна Плотникова

Происшествия
В МЧС заявили об отсутствии необходимости эвакуации в Сочи
Фото: Telegram-канал Новости Москвы

Эвакуация жителей и туристов в Сочи не потребуется, несмотря на локальное подтопление. Об этом рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве уточнили, что подтоплен участок автодороги А-147 в поселке Хоста, в связи с этим организовано реверсивное движение. Для оповещения населения в превентивных целях от Хоста до Адлера запущены сирено-речевые устройства.

МЧС РФ держит на контроле ситуацию с осадками в Сочи и отрабатывает заявки жителей о необходимости откачки воды, пока поступило восемь таких заявок, сообщает РИА Новости.

Вечером пятницы, 23 июля, центральные улицы Сочи затопило, так как река Дагомыс вышла из берегов из-за дождей. Также наблюдался временный локальный подъем уровня воды в реках Кудепста, Хоста и Мацеста. Движение из Адлера в центр Сочи было приостановлено, однако дорогу из Сочи в Адлер не перекрывали.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что к настоящему времени ливень прекратился, уровень воды в реках города начал снижаться. Жертв и разрушений городской инфраструктуры из-за непогоды нет, сообщает ТАСС.

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