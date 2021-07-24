Мужчина попал в больницу после конфликта со стрельбой на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Лескова, 6 Карта всех событий

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело после ссоры на северо-востоке столицы, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Москве в субботу, 24 июля.

Инцидент произошел на улице Лескова, дом 6. Злоумышленник во время конфликта выстрелил в мужчину по меньшей мере два раза из травматического пистолета МР-79-9Т, а затем скрылся.

Потерпевшего доставили в больницу с ранением груди и живота. Вскоре подозреваемого 1975 года рождения задержали по месту жительства.

В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, он задержан.

15 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз выстрелил в воздух на юго-востоке города. Он сделал это с балкона первого этажа жилого дома. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.

Похожий случай произошел и в начале месяца. Тогда полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата. Инцидент произошел возле бара, мужчина достал из багажника своего автомобиля автомат и произвел выстрел в воздух.