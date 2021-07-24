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Эксперты назвали плюсы и минусы повышения ключевой ставки

Елена Фролова

Экономика
Эксперты назвали плюсы и минусы повышения ключевой ставки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центральный банк России поднял ключевую ставку на один процент. Так регулятор борется с инфляцией. Центробанк дал жесткую, но адекватную реакцию на происходящее. Основной положительный момент данного решения для обычных граждан заключается в увеличении ставки по депозитам. Минус — подорожание кредитов. Такого мнения придерживается независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

— Регулятор такими рекордными темпами увеличивает банковскую ставку для того, чтобы деньги в системе повысились в цене и в чем-то их стало меньше. Это естественная реакция Центробанка. Да, она жесткая, но мы привыкли к тому, что наш ЦБ уже достаточно давно не ограничивает себя в действиях, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что россиян ждут хорошая и плохая новости: увеличение ставок по депозитам и рост ставок по кредитам, отмечает телеканал 360.

Центральный Банк России значительно увеличил ключевую ставку на один процент до 6,5 процента. Подобного радикального решения не принималось с 2014 года. Как сообщили представители регулятора, во втором квартале текущего года экономика нашей страны вернулась к допандемийным показаниям. При этом на увеличении инфляции сказался повышенный спрос.

Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин уверен, что повышение ключевой ставки до 6,5 процента было преждевременным решением.

— Можно было сохранить ставку неизменной до конца года, так как проблема инфляции менее значима, чем вопрос экономического роста. На сегодняшний день хорошие показатели роста только на уровне падения прошлого года, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что рост был отрицательным, однако сейчас составляет три — три с половиной процента внутреннего валового продукта (ВВП). Поэтому на данный момент, по словам Сергея Дубинина, подъем довольно существенный, а это всего лишь восстановление, отмечает ИА «НСН».

Мнение по поводу повышения Центробанком ключевой ставки высказал и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, политика ведомства Эльвиры Набиуллиной приводит к ситуации неопределенности на рынке, а также отнимает у представителей бизнеса инструменты для дальнейшего прогнозирования ситуации.

— Тем не менее граждане будут довольны. Те, кто не столько занимается бизнесом и заинтересован в кредитовании, сколько заинтересован в получении более высоких процентов по вкладам. Депозиты вырастут, — пояснил Гарегин Тосунян.

Он объяснил, что это станет некоей компенсацией, поэтому с психологической точки зрения это воспримут позитивно, отмечает «Царьград».

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