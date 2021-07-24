Еще 6577 человек вылечили столичные врачи от COVID-19 за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

За последние сутки в Москве от коронавируса выздоровели еще 6577 пациентов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в субботу, 24 июля.

При этом в городе выявили 3376 новых случаев COVID-19, в больницы попали 1088 граждан. Зафиксировано 105 летальных случаев, на ИВЛ находятся 576 пациентов.

Всего за время пандемии от коронавируса в Москве вылечились 1 326 132 жителя, уточнили в оперштабе.

В России за последние 24 часа выявили 23 947 новых случаев коронавируса. После столицы по числу новых случаев находятся Московская область — 2096, а также Санкт-Петербург — 1937.

Фото: Telegram / COVID2019_official

23 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что около 35 миллионов россиян уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Глава Минздрава добавил, что за последнюю неделю число привившихся жителей России увеличилось более чем на два миллиона.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Гражданам доступны вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».