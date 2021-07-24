ЦИК планирует исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России собирается исключить из списка КПРФ на выборы в Госдуму Павла Грудинина. Об этом следует из проекта постановления ведомства, рассматриваемого на заседании в субботу, 24 июля.

— Частью 13 ФЗ предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатов ГД, в том числе в составе федерального списка кандидатов, обязан к моменту предоставления в соответствующую избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации в качестве кандидата, регистрации соответствующего федерального списка, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за территорией РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, — говорится в документе.

Данное требование, как отмечается, Грудинин не выполнил. Соответствующая информация поступила в ЦИК из Генпрокуратуры, добавила председатель комиссии Элла Памфилова.

До этого письмо в ЦИК о том, что у депутата есть доля в иностранной компании, направила его бывшая жена, отмечает РИА Новости.