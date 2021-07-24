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Юрист назвал негативные последствия отмены штампов в паспорте

Елена Фролова

Общество
Юрист назвал негативные последствия отмены штампов в паспорте
Фото: Пресс-служба Госдумы

Отмена обязательных штампов в паспорте о браке или разводе может стать причиной активизации деятельности брачных аферистов. Такого мнения придерживается адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин.

— Раньше было просто: можно было попросить показать паспорт и узнать всю информацию. Для этого не нужно было никаких проверок. Можно было строить перспективы на свою будущую семейную, личную жизнь. А после отмены штампов, скорее всего, мы увидим много личных драм, — пояснил эксперт.

По совам юриста, в нескольких случаях, отсутствие в документе, удостоверяющем личность, отметок о наличии детей тоже может навредить. К примеру, если речь идет о родителях, которые живут в разводе, а ребенка нужно забрать из детского сада или если несовершеннолетний летит один в самолете.

— Разные вопросы всегда возникают с детьми. При перелете необходимо предоставить свидетельство о рождении, паспорт. В первом документе нет фото, а в загранпаспорте есть, например. Фото детей — можно сверить. Вопросы идентификации, перевозки детей и так далее, — подчеркнул юрист.

В связи с этим он дал совет проявлять бдительность и во время переходного периода, пока не будут созданы единые электронные базы по всем гражданам, придерживаться старых схем, а также проставлять штампы в документах, отмечает «МИР 24».

Источник: mir24.tv

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