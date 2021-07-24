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Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице «ВКонтакте» в субботу, 24 июля.

— Дорогие работники торговли, с праздником! Для Москвы это городской праздник, потому что в отрасли работают 1,5 миллиона человек, — рассказал глава города.

Каждый день, по словам мэра, работники этой сферы обслуживают и встречают миллионы горожан в своих магазинах. Они создают атмосферу Москвы и дарят настроение, подчеркнул Собянин.

Мэр поблагодарил продавцов, которые заботятся о покупателях и остаются на рабочих местах даже в пандемию коронавируса. Специалистам индустрии удалось перестроиться и наладить санитарную защиту, а также сервисы по доставке, отметил глава города.

23 июля Собянин наградил работников торговли в преддверии праздника. Так, звания «Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы» удостоились четыре сотрудника данного сектора. Еще примерно тридцать человек получили в качестве награды благодарность от мэра.

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