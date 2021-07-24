Петр Толстой дал старт сбору предложений в Народную программу «Единой России»

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Основой программы работы в Госдуме РФ восьмого созыва станет перечень наказов и предложений жителей, которыми кандидаты и активисты «Единой России» дополнят программу развития Москвы Сергея Собянина – лидера регионального партийного списка. Об этом секретарь реготделения, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил на встрече с партийным активом в Штабе общественной поддержки Партии на Покровке, 47.

По словам Петра Толстого, Партия входит в этап сбора предложений в Народную программу. Это формат большого общественного диалога, направленного на уточнение позиций, тем и направлений работы депутатского корпуса в новом составе Государственной думы.

— Это пожелания, запросы и голоса наших избирателей. Их нужно услышать, с ними нужно проговорить действительно значимые для них вопросы, так, чтобы эти вопросы вошли в повестку партийной работы, стали частями партийных или национальных проектов, — отметил Толстой.

Толстой призвал партийный актив – депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов, руководителей первичных отделений – помочь кандидатам в сборе наказов. При этом секретарь отметил важность использования всех каналов обратной связи с избирателями, как дистанционных, так и очных – естественно, с соблюдением мер безопасности в период пандемии.

В ходе встречи прозвучали инициативы не ограничивать сбор предложений в Народную программу Партии исключительно вопросами, входящими в компетенцию Государственной думы РФ. В частности, такую просьбу к активу озвучил депутат нижней палаты Виктор Селиверстов:

— Не будет никакой ошибки, если заинтересованные москвичи включат в Народную программу и те пожелания, которые касаются непосредственно Москвы. Это понятно, разумно и оправданно.

Собранные предложения москвичей в «Народную программу» будут фиксироваться в работе тематических групп, в которые войдут эксперты в сфере транспорта, образования, медицины, экологии, развития городской среды, промышленности. Такой формат позволит систематизировать поток наказов и идей для последующего их включения в Народную программу.

Месяц назад, 15 июня, на городской партийной конференции «Единой России» мэр Москвы Сергей Собянин представил программу «Вместе создаем лучший город Земли». Эта программа, которая очертила план развития столицы по 24 ключевым направлениям, станет фундаментом Народной программы. Позже, на встрече с кандидатами «Единой России» 16 июля, лидер московского списка Сергей Собянин призвал будущих депутатов к честному и открытому диалогу с избирателями, который позволит дополнить программу конкретными наказами москвичей и укрепить доверие избирателей.

Сенатор Москвы Инна Святенко в ходе встречи особо отметила связь Народной программы с программой Сергея Собянина: «От нас ждут предложений по образу будущего Москвы. И в этом отношении я не просто рекомендую, а прошу постоянно использовать программу «Вместе создаем лучший город Земли».