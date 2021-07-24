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Врач-онколог рассказала о перспективах ядерной медицины

Елена Фролова

Общество
Врач-онколог рассказала о перспективах ядерной медицины
Фото: Пресс-служба Госдумы

Благодаря развитию ядерной медицины удалось спасти миллионы жизней по всему миру. В настоящее время без нее нельзя представить победу человечества над самыми страшными заболеваниями. Такого мнения придерживается врач-онколог Светлана Фролова.

Власти России собираются выделить свыше 6,5 миллиарда рублей на создание инновационных центров ядерной медицины. Их работу собираются запустить в 2025 году. Так, в подмосковном Протвине появится типовой клинический центр ионной терапии при Институте физики высоких энергий. Помимо этого, будет создан комплекс протонной лучевой терапии на базе Курчатовского института.

— Данные решения дадут возможность активнее применять передовые отечественные технологии в борьбе со сложными заболеваниями. Они также позволят увеличить доступность высокотехнологичных методов лечения граждан, — подчеркнули в правительстве.

В новом подмосковном медучреждении будет размещен специализированный углеродный синхротрон. Подобные устройства применяют в лечении большого спектра онкологических заболеваний. Как рассказала врач-онколог Светлана Фролова, ядерная медицина позволяет открывать методы диагностики и лечения, в которых применяются радиоактивные атомы. Благодаря этому становится реальной борьба с тяжелыми видами рака.

— Ядерная медицина дает возможность определять тяжелые болезни и отклонения жизнедеятельности на самых ранних сроках, когда человек даже не подозревает, что он болен. В этом и заключается ее уникальность, — пояснила эксперт.

По ее словам, есть достаточно страшные недуги, такие как, например, онкологические заболевания, где играет огромное значение время. Чем раньше пациент обратится за помощью к медицинским специалистам, тем больше шансов, что он выздоровеет, отмечает «Экономика сегодня».

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