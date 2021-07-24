Волонтеры «Совета матерей» подняли триколор в честь российских олимпийцев

Фото: Дмитрий Нигматулин

Волонтеры общероссийской общественной организации «Совет матерей» провели флэшмоб «Поднимем флаг России» в поддержку российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде в Токио. Лидер организации Татьяна Буцкая подчеркнула, что, несмотря на ограничения, никто не отнимет у нас спортивную гордость страны.

В два часа дня к скверу на улице Вешняковской на велосипедах стянулись молодые москвичи, чтобы положить начало акции в поддержку российских олимпийцев. Они подняли флаги России и громко скандировали слова – сборная России. Затем волонтеры сели на велосипеды и отправились в мини-тур по Востоку столицы.

— Мы всегда гордились своими спортсменами. И в той ещё Советской Стране, и в сегодняшней России. Никто в мире не усомнится, что наша победа на олимпиаде принадлежит России. Наши спортсмены лучшие и флаг России достоин того, чтобы подниматься на международных соревнованиях, — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Участники акции в этот день побывали в разных частях Восточного округа, и везде находили поддержку среди местных жителей. Татьяна Буцкая подчеркнула, что наша вера в сборную поможет спортсменам пережить эти непростые времена.

— Вообще, эта Олимпиада выглядит странно. Зрителей на трибунах нет, медали надеваем сами на себя, наш флаг над спортивными аренами Токио так и не поднимется. Но как бы мы ни относились к странной олимпиаде, мы верим в наших спортсменов и для них развиваются сегодня эти флаги, — отметила Буцкая

Буцкая призвала поддержать нашу сборную известных людей и лидеров мнений. Она добавила, что сейчас очень важно создать атмосферу единения, поддерживая наших олимпийцев и веря в победу России.