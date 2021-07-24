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Возгорание в здании завода в Зеленограде потушили

Виктория Непомнищева

Происшествия
Возгорание в здании завода в Зеленограде потушили
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, улица Академика Валиева, 6с2 Карта всех событий

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании завода«Микрон» в Зеленограде. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание происходило на первом этаже, в складском помещении. Из окон наблюдался серый дым. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. По предварительным данным, людей в здании не было.

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