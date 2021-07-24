В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко

Фото: Иван Степанов

Эффективность диалога с жителями нужно доказывать делами. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко на открытии своей общественной приемной на юго-западе Москвы.

— Ко мне часто обращаются горожане с просьбой помочь решить их насущные проблемы: где-то необходимо благоустроить двор или обновить детские площадки, кого-то не устраивает работа управляющей компании или общественного транспорта. Но поступали эти запросы стихийно, иногда даже случайно. Теперь же у нас есть специальное место, которое станет точкой сбора предложений от жителей всего округа, где мы сможем вести открытый диалог по интересующим темам, — объявил Роман Романенко, дав старт работе общественной приемной.

В мероприятии открытия приняли участие руководители общественных организаций, муниципальные депутаты и просто активные жители района.

— Очень важно осознавать, что существует общественная поддержка того, что мы с вами делаем. Все зависит от нашей общей активности. Когда есть единомышленники, найдутся и ресурсы. Моя задача — делами доказать эффективность нашего диалога, — отметил Герой России, обращаясь к гостям.

Уже с первых минут работы в приемную стали поступать звонки местных жителей. Большинство обращений касалось благоустройства района и жилищно-коммунальных вопросов. Одна пенсионерка подняла тему телефонного мошенничества. Герой России отметил, что эта проблема приобрела катастрофический размах и требует комплексных решений по ужесточению наказаний за подобные правонарушения. Депутат поделился планами о проработке этой проблемы.

Герой России добавил, что горожане могут прийти лично в приемную или обратиться по телефону: +7 (964) 5-210-210. Общественная приемная расположена по адресу: Москва, бульвар Дмитрия Донского, 1, 1 этаж.