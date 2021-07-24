Астрологи составили гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

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Астрологи составили гороскоп для всей зодиакальной дюжины, который рассчитан на неделю с 26 июля по 1 августа.

Лев

Любимые дела могут идти с затруднением, в связи с этим не следует строить выдающиеся планы. Также в состоянии уязвимости будут зубы, ногти и волосы. Лучшим днем для работы будет среда. В субботу неоходимо избегать ссор, а в воскресенье можно будет сходить на шоппинг.

Овен

Первая половина недели будет такой же энергичной, как и опасной. Не стоит злоутпотреблять игнорированием законов и правил и самоуверенно вести себя с начальством. Больше всего этог будет опасно в четверг. А в пятницу владыка Овнов Марс войдет в знак Девы. Самоутверждения и энергии будет меньше, однако прибавится здравый смысл, практичность и деловая сноровка.

Телец

Понедельник будет для Тельцов не самым хорошим днем недели, их будут ждать сильные эмоциональные перепады, способные привести к большим ошибкам. В остальной части недели, ожидается ровный и спокойный темп жизни. В это время хорошо будут решаться деловый вопросы. А выходные дни пройдут чрезвычайно ярко и позитивно.

Близнецы

Начало недели может выдаться немного медленным и унылым, даже самые очевидные вопросы могут потребовать серьезных усилий. Ситуацияпоменяется с середины недели, со среды, когда Близнецы почувствуют прилив энергии. Наиболее продуктивным и удачным днем должен стать четверг, ну а лучший день недели во всех сферах— безусловно, воскресенье.

Рак

С понедельника по вторник Раки будут витать в облаках. Необходимо быть внимательными. Однако в период со среды по пятницу дни будут крайне удачными. Выходные будут немного противоречивы, но хороший обед должен помочь уладить все конфликты.

Дева

Первая половина недели будет полна философско-отвлеченными вопросами. Многие Девы в это время начнут увлекаться мистическими учениями или построением собственного генеалогического древа. Однако в четверг представители этого зодиака вернутся к вопросам более деловым.

Весы

Необдуманные траты и решения в понедельник могут задать не слишком хороший тон всей недел. Хозяйка знака зодиака, Венера, сейчас в гостях у Девы, где ее отличают педантизм и практичность. В связи с этим начало недели окажется лишь временным помутнением, остальные дни будут спокойными и эффективными.

Скорпион

Необходимо остерегаться излишней категоричности высказываний в понедельник — вторник. В особенность высказывать критику нужно уметь правильно. Со среды начнется более благоприятный период, сама среда и обещает стать самым успешным днем недели.

Стрелец

Начатые в конце весны и начале лета дела, могут на этой неделе встать на паузу. Если такое случится, не пытайтесь нагнетать обстановку. Стрельцы смогут продолжить свои проекты, но лишь ближе к концу 2021 года. Кроме того, на неделе следует быть крайне осторожными с деньгами.

Козерог

Неделя ожидается не из простых. С начальством сейчас лучше вообще не спорить, на остальные же дела стоит закладывать максимум времени, какими бы привычными эти дела ни были. Наиболее подходящей для решения важных вопросов должна стать среда. В выходные нельзя перенапрягаться.

Водолей

У Водолеев будет многообещающая неделя. Вторник и среда хоршо подходят для деловой активности. А в субботу и воскресенье представители знака зодиака будут чрезвычайно обаятельны и энергичны, что вполне может стать причиной увеличения числа поклонников (или поклонниц).

Рыбы

Нужно воздерживаться от важных дел и принятия решений в понедельник: вероятность ошибок будет очень велика. Уже во вторник с данными задачами можно будет справитьс намного успешнее. Во второй половине недели не следует держать под контролем траты и проявить максимум уважения к чувствам и интересам других людей, сообщает «7 дней».