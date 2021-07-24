Главу «теневой» администрации талибов* ликвидировали в Афганистане

Фото: The U.S. Army/Sgt. Steven Lewis

Армия Афганистана ликвидировала главу «теневой» администрации запрещенного в России движения Талибан* Муллу Халима. Об этом сообщили в Минобороны республики в Twitter.

Халим был убит в районе Карух в провинции Герат, которую освободили от боевиков правительственные силы страны утром в пятницу, 23 июля.

— В ходе проведенной операции правительственных сил на территории уезда Карух провинции Герат убито 20 террористов, в том числе теневой губернатор талибов* в этом районе Мулла Халим. Убиты еще два ключевых командира террористов, ранено более 50 боевиков. У террористов изъято пять бронемашин и 25 мотоциклов, — говорится в публикации.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. Запрещенная в РФ организация «Талибан»* захватила значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Кроме того, по информации в СМИ, «Талибан»* атаковал один из районов Кандагара. В субботу, 3 июля, сообщалось о пересечении афганскими военными границы Таджикистана после боя с талибами*.

При этом глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он сообщил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

Кроме того, 20 июля в МИД РФ заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.