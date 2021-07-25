Россиян предупредили о предстоящем подорожании ипотеки

Фото: moscow-live

Ставки по ипотечным кредитам в российских банках в ближайшее время начнут расти. Такой прогноз дал заместитель директора института «Центр развития» Валерий Миронов.

Эксперт полагает, что подорожание ипотеки станет следствием повышения Центробанком ключевой ставки. 23 июля регулятор поднял ее на один процентный пункт — с 5,5 до 6,5 процента. Это самый «ястребиный» («ястреб» в денежно-кредитной политике символизирует повышение ставок — прим. «ВМ») шаг Банка России с декабря 2014 года.

Валерий Миронов прогнозирует, что российские банки начнут реагировать на повышение ключевой ставки через одну—полторы недели, ориентиром станет Сбербанк. Если он поднимет ставки по кредитам на 0,7—1 процентного пункта, остальные поведут себя так же. Аналитик считает, что можно ожидать роста ставок по ипотеке и другим видам кредитов в диапазоне от 0,5 до 0,7 процентного пункта.

Экономист Эдуард Матвеев согласился с тем, что поднятие ключевой ставки окажет влияние на ипотечный процент. Но большинство банков были готовы к этому, поэтому заранее начали подъем ставок по ипотеке, рассказал специалист агентству «Прайм».

Тем временем российские риелторы предложили ввести в стране альтернативный способ обеспечения граждан жильем, разрешив работодателям выдавать своим сотрудникам ипотечные кредиты по низким ставкам.