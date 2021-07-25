Почти 105 миллионов рублей сэкономили дачники при покупке земли у города с начала года

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За первых шесть месяцев 2021 года физические лица выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся их индивидуальные жилые дома, дачи и личные подсобные хозяйства, за сумму, составляющую 40 процентов от кадастровой стоимости. Таким образом садоводы и дачники сэкономили почти 105 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что норма, которая позволяет физическим лицам выкупать у города землю под собственными индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости, действует в столице с апреля прошлого года.

— Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешением на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 миллионов рублей. При этом они сэкономили 104,8 миллиона рублей, — рассказал заместитель мэра.

По его словам, за все время действия нормы граждане выкупили у города 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на сумму 125,6 миллиона рублей, сэкономив при этом 188,4 миллиона рублей.

Приватизированные в текущем году территории расположены в восьми столичных округах. Наибольшее число участковвыкупили в Троицком округе — 20 единиц площадью 2,6 гектара — и Новомосковском — 10 единиц площадью 1,4 гектара. Еще шесть земельных участков площадью 0,96 гектара были выкуплены на востоке Москвы.

Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, земля под частными строениями реализовывалась во всех столичных округах, за исключением Центрального, Южного, Юго-Западного и Зеленоградского.

— Самый большой из выкупленных участков — площадью 25 соток — находится в деревне Бурцево Новомосковского округа. За него заплатили 3,36 миллиона рублей, сэкономив при этом более пяти миллионов. Самый маленький — площадью чуть менее двух соток — расположен на улице Московской в Западном округе. Он стоил своему новому владельцу 459,3 тысячи рублей при экономии 690 тысяч рублей, — отметил министр правительства Москвы.

Желающие заключить договор купли-продажи могут обратиться в Департамент городского имущества Москвы за оказанием государственной услуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Граждане могут подать заявление через портал mos.ru. Услуга оказывается в электронном виде и является бесплатной, сообщает официальный сайт мэра Москвы.