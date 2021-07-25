Фото: Екатерина Бибикова

Советник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева приняла участие в акции поддержки российской олимпийской сборной, выступающей сейчас в Токио. Вместе с москвичами и болельщиками она пожелала ей успешно выступить на летней Олимпиаде, а также поблагодарила спортсменов за их труд и мужество. Участники акции растянули триколор и исполнили одну из любимых песен чемпионов «Есть только миг».

Несмотря на то что Олимпиада в Токио проходит в атмосфере беспрецедентных мер безопасности, связанных с пандемией COVID-19 — без болельщиков и зрителей, россияне используют все доступные способы, чтобы передать слова поддержки российской сборной.

— Поддержать наших ребят в Токио особенно важно потому, что нашим спортсменам вновь запрещено выступать под национальным флагом и использовать гимн России в качестве музыкального сопровождения. Нашим спортсменам никогда не было просто выступать на международных аренах по ряду политических причин. Тем не менее им всегда удавалось доказать, что Россия занимает лидирующие позиции в спорте. Мы верим в нашу сборную, мы ею гордимся и ждем новых побед, новых рекордов, новых достижений. Мы — вместе! — сказала Светлана Разворотнева.

Также она напомнила, что проведение Олимпиады в Токио, перенесенной из-за эпидемии коронавирусной инфекции на 2021 год, — важное заявление для всего человечества.

— Спорт объединяет нас, делает сильнее и мужественнее. Мы преодолеем любые сложности, если сплотимся. Принципы единства, мира и дружбы наиболее актуальны сейчас для всех стран, для всего мира, — заключила она.

Летние Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.