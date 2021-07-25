Толстой заявил о необходимости внедрить стандарт безопасных выборов для всех партий и кандидатов в Москве

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Это позволит выработать оптимальные и общезначимые рекомендации, чтобы обеспечить безопасность каждого этапа избирательной кампании, которая проходит в непредсказуемых условиях пандемии, заявил секретарь московского городского реготделения «Единой России». Предложение получило поддержку на встрече с партийным активом в пятницу, 23 июля, в Штабе общественной поддержки на Покровке, 47.

По мнению Петра Толстого, обстоятельства избирательной кампании диктуют особенности, связанные с повышенной ответственностью ее участников перед москвичами.

— Мы не до конца понимаем характер эпидемиологических волн и намерены сделать максимум от нас зависящего, чтобы обеспечить безопасность на всех этапах кампании — от встреч кандидатов с избирателями, агитационных обходов, сбора предложений до контроля санитарных норм непосредственно в ходе голосования 17–19 сентября, — подчеркнул секретарь.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который обладает опытом организации работы волонтеров в первые волны пандемии, отметил:

— Мы готовы в течение нескольких дней сформировать разумные рекомендации, основанные на опыте медиков и волонтеров. Они позволят сделать предвыборные коммуникации политических сил с москвичами по-настоящему безопасными.

Стандарт (протокол) безопасных выборов партия предложит к использованию всем участникам избирательной кампании — волонтерам, агитаторам, сотрудникам избирательных штабов.

— Кроме того, рекомендации, выработанные при участии волонтерских организаций, экспертов-медиков, членов избирательных комиссий Москвы, мы будем предлагать в качестве общего единого стандарта для участников избирательной кампании, принадлежащих к другим политическим партиям, — заявил Толстой.

Он выразил уверенность, что у различных партий позиции в отношении обеспечения максимальной безопасности москвичей совпадают и стандарт безопасных выборов найдет поддержку.

В группу по подготовке стандарта безопасности вошла главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. В числе первых предложений она озвучила идею задействовать павильоны «Здоровая Москва», кабинеты «Мое здоровье», диагностические комплексы в МФЦ как часть дополнительной инфраструктуры — и в период кампании, и вне ее.

— Москва за несколько лет нарастила систему профилактики и диагностики болезней. Необходимо более полно использовать эти возможности во благо общества, — прокомментировала Марьяна Лысенко.

Единое голосование в этом году состоится 17–19 сентября. В Москве избирателям предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, а также депутатов совета МО Щукино; также пройдут довыборы в Мосгордуму в двух округах. Лидером московского списка «Единой России» на выборах в Госдуму стал мэр Сергей Собянин.