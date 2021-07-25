«Стена залповых ливней» обрушится на Москву на следующей неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На следующей неделе в Москве ожидается погода с температурой до плюс 30 градусов, а также проливные дожди и грозы. Об этом в воскресенье, 25 июля, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, погода вернется в «климатическое русло» уже 25 июля. В понедельник и вторник, 26–27 июля, столичный регион накроет антициклон «Дана». Он сохранит сухую и солнечную погоду с дневной температурой до 27–30 градусов тепла.

В среду, 28 июля, к региону приблизиться циклон «Дирк». Воздух будет все еще не по сезону теплым, до плюс 30 градусов. Однако небо начнут заволакивать мощные кучевые облака.

— Сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг перерастет в стену залповых ливней, усилится ветер — в порывах до 15–20 метров в секунду, зарычит гулкая небесная канонада, а яростные вспышки молний вспорют черноту неба. Это будет настоящая ночная летняя гроза, — рассказал синоптик.

Также он отметил, что за 12 часов количество осадков в столице может составить порядка 15–20 миллиметров, что является почти одной пятой от месячной нормы. В четверг в городе будут непродолжительные дожди, а температура опуститься до плюс 21–26 градусов. Но уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до 30 градусной отметки.

— Однако в субботу погодная идиллия вновь будет прервана грозовым фронтом с запада, что освежит воздух на несколько градусов и принесет в копилку осадков еще три-восемь миллиметров, — пояснил Тишковец.

В разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» метеоролог Александр Голубев рассказал о переломном моменте, который изменит погодный фон в столице на предстоящей неделе.