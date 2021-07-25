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Врачи объяснили, какая потеря веса после COVID-19 считается нормой

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи объяснили, какая потеря веса после COVID-19 считается нормой
Фото: Pixabay

Люди, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию в средней или тяжелой форме, теряют вес. Причем уменьшение массы тела может продолжаться на протяжении нескольких месяцев после выздоровления. Все это может привести к тяжелым последствиям. Для того чтобы восстановить прежний вес, недостаточно придерживаться только диеты, уверены медики.

Сроки и объемы снижения массы тела после коронавируса зависят от тяжести заболевания. К примеру, если было потеряно немного килограммов, то беспокоится не нужно. Когда же масса тела в течение долгого времени становится все меньше и меньше, нужно обратиться к врачу, который даст рекомендации по лечению.

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина считает, что все инфекционные заболевания приводят к тому, что организм все свои силы направляет на выздоровление. Все это может привести к изменениям в процессе обмена веществ. Помимо этого, к потере килограммов может привести много лекарств, которые используются во время лечения от COVID-19, отмечает телеканал 360.

Нормальной потерей веса считаются 500 граммов за семь дней. Когда пациент, проходящий медицинские процедуры под наблюдением медиков, то он может терять до двух килограммов в неделю. Об этом рассказала звездный диетолог Марият Мухина.

По ее словам, при нехватке энергии организм человека начинает расщеплять подкожный жир.

— Потеря веса является сигналом того, что организму критически не хватает энергии. Он тратит все свои ресурсы, накопленные на непредвиденный случай, — пояснила Марият Мухина.

COVID-19, по ее словам, является очень опасной инфекцией, способной повлиять на все органы.

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