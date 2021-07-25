Автоэксперт рассказал, о чем сигнализирует рост потребления машинного масла

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Большое потребление машинного масла и постоянные поломки свидетельствуют о том, что автомобиль уже давно пора менять. При этом четкой и однозначной системы, которая говорит о том, что нужно продавать авто, не существует. Каждый случай нужно анализировать отдельно. Такого мнения придерживается автоэксперт Максим Кадаков.

Он уверен, что составить определенную систему, которая подходила бы для каждого авто, не получится. При этом можно отметить один общий момент — увеличение потребления масла. Хотя этот сигнал не во всех случаях будет подходить.

— Это вопрос широкий, однозначного ответа нет. Все машины разные. У одной машины, к примеру, проблема в управлении пневмоподвеской — это глюк, а у каких-то авто пневмостойки ненадежные — это тяжелая болезнь, — пояснил автоэксперт.

По его словам, существует так называемый масложор. Он объяснил, что есть двигатели, изначально предрасположенные к повышенному потреблению масла, а есть машины, которые постепенно к этому подходят, отмечает Nation News.

Генеральный директор одной из сети автосалонов Денис Мигаль заявил, что общего срока давности для транспортных средств не существует. Продавать автомобиль нужно в тех случаях, когда число поломок только растет.