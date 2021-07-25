Автомобиль сбил двух пешеходов на Нижегородской улице в Москве
На юго-востоке столицы машина сбила двух пешеходов. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел на Нижегородской улице.
— Задержан водитель после ДТП, в котором пострадали два пешехода на Нижегородской улице, — рассказали в пресс-службе.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту случившегося, передает РИА Новости.
В воскресенье, 25 июля, произошел еще один случай ДТП, в котором пострадали люди. На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской на западе Москвы столкнулись две иномарки. Участниками инцидента стали автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.