Автомобиль сбил двух пешеходов на Нижегородской улице в Москве

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Россия, Москва, Нижегородская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы машина сбила двух пешеходов. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Нижегородской улице.

— Задержан водитель после ДТП, в котором пострадали два пешехода на Нижегородской улице, — рассказали в пресс-службе.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Полиция проводит проверку по факту случившегося, передает РИА Новости.

В воскресенье, 25 июля, произошел еще один случай ДТП, в котором пострадали люди. На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской на западе Москвы столкнулись две иномарки. Участниками инцидента стали автомобили марок Mercedes-Benz и Toyota. По предварительным данным, в результате аварии три человека получили травмы.