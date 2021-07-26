Россияне назвали самые популярные сериалы

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Сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон), «Содержанки» и «Дылды» стали самыми популярными у россиян в онлайн-кинотеатрах по итогам первого полугодия 2021 года. Об этомсообщает информационное аналитическое агентство TelecomDaily.

Также в первую десятку попали проекты «Чикатило», «Топи», «Вампиры средней полосы» и «Пищеблок».

Большинство пользователей регулярно смотрят фильмы и сериалы: более 60 процентов заходят в онлайн-кинотеатры два-три раза в неделю или чаще. Около 30 процентов россиян тратит на просмотр два-три часа каждый день.

Отмечается, что по количеству просмотров в сумме лидирует видеосервис Premier, у которого, помимо сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», еще два фильма набрали больше 20 процентов просмотров в топе первой десятки, и платформа Start, передает ТАСС.

Специалисты опросили более 1,3 тысячи респондентов.

Россияне выбрали лучшие сериалы и фильмы полугодия. Лучшим сериалом стал проект «Вампиры средней полосы».