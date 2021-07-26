Шестнадцать новых случаев заболевания COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио

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Тест на COVID-19 с положительным результатом за последние сутки получили шестнадцать человек, которые задействованы в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сказано в отчете, который опубликован в понедельник, 26 июля, на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Трое из заболевших являются спортсменами, не проживающими в Олимпийской деревне. Таким образом общее число случаев заболевания коронавирусом среди задействованных в проведении Олимпиады, достигло 153.

В Токио с 12 июля введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. В частности, он предполагает запрет на продажу спиртного в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада проходит без зрителей.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

О том, как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде, — в материале «ВМ».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.