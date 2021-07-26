Три столичных авиационных предприятия вложат в свою модернизацию более миллиарда рублей

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ (авиация)

Три московских предприятия авиационной отрасли, которые обладают статусом промышленного комплекса, планируют до конца текущего года вложить в свое развитие более одного миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 26 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в столице работают 42 предприятия авиационной направленности. Более 20 из них представили свои новые разработки и принимали участие в международной аэрокосмической выставке МАКС-2021. Так, например, Московский авиационный институт продемонстрировал стенд кабины сверхзвукового пассажирского воздушного судна, рассчитанного на одного пилота. Московский ВИАМ в рамках выставки познакомил зрителей с инновационными разработками в области аддитивных технологий — малоразмерными газотурбинными двигателями МГТД-20 и МГТД-150. Одной из главной премьер МАКС стал новейший легкий истребитель пятого поколения от компании «Сухой».

— Предприятия авиационной отрасли столицы производят почти весь спектр существующей продукции в этой сфере: двигатели, шасси, навигационные комплексы, электронику. Только за 2020 год они выпустили авиационной продукции более чем на 140 миллиардов рублей, — отметил заммэра.

Восемь предприятий имеют статус промышленного комплекса. Он позволяет им сэкономить средства за счет предоставляемых столичными властями преференций.

Среди тех трех предприятий, которые планируют вложить в свою модернизацию более одного миллиарда рублей, числятся производитель топливных систем для двигателей, предприятие, занимающееся проектированием ракетоносцев, а также машиностроительное конструкторское бюро.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что статус промышленного комплекса дает организациям возможность использовать ряд привилегий. Так, для них на 80 процентов понижена ставка земельного налога и арендная плата за землю. Эти преференции позволяют предприятиям и инвесторам снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

25 июля в подмосковном Жуковском завершил работу 15-й Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Несмотря на сложную обстановку с распространением коронавируса и все связанные с ней опасения, авиационная отрасль России продемонстрировала, что по-прежнему является одной из ведущих в мире. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых интересных новинках авиасалона и образцах, привлекших особое внимание экспертов и зрителей.