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Голикова заявила, что пандемия указала на проблему безработицы среди молодежи

Михаил Алимов

Общество
Голикова заявила, что пандемия указала на проблему безработицы среди молодежи
Фото: Пресс-служба Совфеда

Отсутствие необходимой квалификации и образования среди молодежи делает поиск работы для нее крайне затруднительным. Молодым людям приходится заниматься «не требующими квалификации вспомогательными работами», что особенно заметно во времена пандемии. Об этом в понедельник, 26 июля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Пандемия с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи, с наличием на рынке труда молодых людей, которые вовсе не имеют никакого образования, никакой профессиональной подготовки и вынуждены получать либо совсем минимальное пособие по безработице, либо заниматься какими-то совершенно не требующими квалификации вспомогательными работами, — рассказала она в интервью каналу «Россия 24».

Также вице-премьер добавила, что среди молодежи растет интерес к среднему профессиональному образованию. По ее словам, во многом это произошло благодаря движению WorldSkills.

В начале июля власти столицы сообщили о падении уровня безработицы в Москве. Ее уровень составляет 0,59 процента, заявил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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