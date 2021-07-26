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Новую станцию Щукинская МЦД-2 выбрали 153 тысячи москвичей за месяц ее работы

Полина Долганова

Город
Новую станцию Щукинская МЦД-2 выбрали 153 тысячи москвичей за месяц ее работы
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Щукинская Карта всех событий

Новую станцию Щукинская второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) за месяц после ее открытия в столице выбрали 153 тысячи пассажиров. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В день открытия со станции отправились 4,5 тысячи жителей столицы. В настоящее время станцией пользуется более 5,8 тысячи горожан в будние дни. К 2030 году пассажиропоток может увеличиться до 13 тысяч человек ежедневно.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что станцию возвели в активно строящемся и развивающемся районе.

— Большой поток транзитных пассажиров здесь пересаживаются между метро, МЦД-2 и более 20 маршрутами автобусов и трамваев, — подытожил он.

До этого столичные власти рассказали, что планируют ввести в эксплуатацию третью линию Московских центральных диаметров (МЦД-3) не позднее начала 2023 года.

После запуска МЦД-3 цены на недвижимость в Зеленограде могут вырасти до 15 процентов. Возле МЦД-1 и МЦД-2 цены на жилье уже выросли на 15–20 процентов.

Департамент транспорта Москвы отмечает, что территории возле станций становятся привлекательными для жизни и бизнеса.

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