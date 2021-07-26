Иммунитет начнет борьбу: что произойдет, если простудиться в период вакцинации от COVID-19

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Врач-вирусолог Владимир Чуланов рассказал, что при заражении другим вирусом в период вакцинации от COVID-19, иммунитет «начнет борьбу» с более агрессивным фактором. В разговоре с «ВМ» специалист отметил, что многих волнует вопрос, что делать, если в перерыве между уколами от коронавирусной инфекции человек заболел гриппом и иными видами ОРВИ.

— Как правило, когда пациент прививается, его организм начинает создавать иммунитет от той инфекции, от которой сделан укол. Если вдруг в этот период человек заразился иным вирусом, иммунитет начинает борьбу с более агрессивным фактором. В таких случаях вакцина может и не сработать, а иммунный ответ выработается не полностью, — рассказал он.

По мнению специалиста, иммунитет всегда бросает больше сил на более серьезный вирус, и, соответственно, меньше на тот, который слабее. Если человек заразиться коронавирусом после прививки, вероятность, что болезнь будет протекать тяжело, минимальная.

— Но вы должны быть максимально аккуратны, чтобы к основной болезни не прикрепились бактериальные инфекции и иные недуги, иначе иммунитет может и не выдержать, — предупредил Чуланов.

Эксперт рекомендует после вакцинации уменьшить вирусную нагрузку на организм и обязательно соблюдать защитные меры.

Кроме того, вирусолог посоветовал, как создать защиту от COVID-19 после вакцинации. Врач порекомендовал всем, кто находится на разных уровнях и этапах вакцинации, избегать массовых мероприятий, соблюдать все меры предосторожности, использовать защитные средства при выходе из дома, пока полностью не выработается иммунитет.