Юрий Грымчак / Фото: скриншотс видео youtube-канала «112 Украина»

Украине стоит рассмотреть вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в России. Об этом в понедельник, 26 июля, заявил экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

—Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия, — рассказал он каналу «Obozrevatel».

Грымчак сообщил, что участие в российских выборах граждан Донбасса говорит о том, что РФ намерена присоединить к себе территории региона.

В марте глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) возможно в будущем станет частью России. Это произойдет потому, что республики Донбасса в 2014 году уже сделали свой выбор. Это был курс на интеграцию с Россией. Без помощи Москвы, регион бы не выжил.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.