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Спасатели вызволили из канализации двух щенков на севере Москвы. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Спасатели вызволили из канализации двух щенков на севере Москвы. Видео
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Столичные спасатели вызволили двух щенков из подземных коммуникаций на севере столицы. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Инцидент произошел утром 26 июля рядом с домом № 12 во 2-м Лихачевском переулке. Очевидцы увидели провалившихся в канализацию щенят и вызвали спасателей. Последние освободили малышей из подземного заточения.

Видео: Департамент ГОЧСиПБ

— Чтобы достать щенков, пришлось при помощи альпинистского снаряжения спуститься под землю. Четвероногие пострадавшие были приманены колбаской и подняты на поверхность, — рассказал спасатель Даниил Белецкий.

Щенки обрели хозяев и новый дом. Их забрали очевидцы происшествия.

В прошлом месяце московские спасатели вызволили котенка, застрявшего под капотом машины, на севере Москвы.

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