Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Петербуржец выиграл в лотерею более шести миллионов рублей

Елена Фролова

Общество
Петербуржец выиграл в лотерею более шести миллионов рублей
кадр из сериала «Во все тяжкие»

Житель Санкт-Петербурга Рашид Магсумов выиграл в лотерее суперприз в размере шести миллионов 245 тысяч 652 рублей. По его словам, накануне выигрыша он ощутил некое предчувствие перемен в жизни. Сообщение о победе пришло ему по SMS.

— Я юности мне довелось победить в вещевом розыгрыше. Призом тогда стали джинсы. Эмоции били через край, потому что эта вещь была в дефиците. Сейчас отреагировал на выигрыш спокойнее, — рассказал мужчина.

Он также добавил, что с годами, скорее всего стал мудрее, поэтому новость об очередном выигрыше принял с благодарностью. Рашид Магсумов работает администратором в одной из автомобильных компаний. Отдыхать он предпочитает с семьей и друзьями на природе. В настоящее время обладатель крупного выигрыша живет в небольшой квартире. Однако теперь он планирует улучшить свои жилищные условия, отмечают «Невские новости».

Организаторами всех государственных лотерей в России с 2014 года являются Минфин России и Минспорт России. Розыгрыши проходят под госнадзором ФНС РФ на основании распоряжений правительства.

Читайте также:
деньгивыигрыш в лотерееСанкт-Петербург
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте