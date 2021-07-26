Петербуржец выиграл в лотерею более шести миллионов рублей

кадр из сериала «Во все тяжкие»

Житель Санкт-Петербурга Рашид Магсумов выиграл в лотерее суперприз в размере шести миллионов 245 тысяч 652 рублей. По его словам, накануне выигрыша он ощутил некое предчувствие перемен в жизни. Сообщение о победе пришло ему по SMS.

— Я юности мне довелось победить в вещевом розыгрыше. Призом тогда стали джинсы. Эмоции били через край, потому что эта вещь была в дефиците. Сейчас отреагировал на выигрыш спокойнее, — рассказал мужчина.

Он также добавил, что с годами, скорее всего стал мудрее, поэтому новость об очередном выигрыше принял с благодарностью. Рашид Магсумов работает администратором в одной из автомобильных компаний. Отдыхать он предпочитает с семьей и друзьями на природе. В настоящее время обладатель крупного выигрыша живет в небольшой квартире. Однако теперь он планирует улучшить свои жилищные условия, отмечают «Невские новости».

Организаторами всех государственных лотерей в России с 2014 года являются Минфин России и Минспорт России. Розыгрыши проходят под госнадзором ФНС РФ на основании распоряжений правительства.