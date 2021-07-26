«По ним обеим плачет стилист»: экс-редактор французского Vogue о Миногаровой и Рудковской

Фото: instagram/rudkovskayaofficial

Карин Ройтфельд высказала своё мнение о нарядах российских звёзд. Бывший главный редактор французского Vogue, который с её приходом достиг недосягаемых вершин, в интервью Ксении Собчак поделилась мнением об образах российских знаменитостей.

Ей предложили несколько карточек с фотографиями отечественных селебрити. Карен предстояло выбрать только одну – самую модную и стильную. На первых двух карточках оказались Паулина Андреева и Светлана Бондарчук. Француженка сразу определилась, что наряд Паулины – бермуды, шпильки и пиджак, ей намного ближе образа Светланы, который отсылает к эпохе хиппи. Следующее сравнение – Рената Литвинова и Надежда Оболенцева. Карин отметила образ обеих барышень, но сказала, что Литвинова в больших чёрных очках, которые добавляют шика, ей нравится больше. Последняя пара, которой досталось больше всего, - блогер Маша Миногарова в джинсах и рубашке и продюсер Яна Рудковская в затейливом платье.

— Я сравниваю с француженками, для меня они – иконы стиля. Если честно, по ним обеим плачет стилист. Такой наряд (Яна Рудковская) был бы актуален на гала-вечере, а не как торжественный образ. У неё отличная фигура, и её надо подчёркивать, а не думать о необычных нарядах, которые к тому же скрывают все прелести. Мне не нравится. У этой (Маша Миногарова) образ мужской, джинсы по-пацански смотрятся, мне не нравится. Надеюсь, они меня не возненавидят, — смеётся Карин.

Фэшн-икона дала свой прогноз на будущее и развеяла мифы вокруг того, что «тяжёлый люкс» скоро совсем пропадёт.

— Нет, они (масс-маркет – прим. ред) не убьют высокую моду, они же слизывают всё у дизайнеров. Если им будет некому подражать, что же они там будут производить? Высокая мода нужна, чтобы масс-маркет жил, — высказала своё мнение Ройтфельд.

Ранее СМИ сообщили, что у Яны Рудковской появился четвёртый сын, которого они с супругом Евгением Плющенко назвали Арсением. Счастливую новость родители скрывали в течение 10 месяцев. Ребёнка родила суррогатная мать.