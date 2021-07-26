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Движение транспорта на участке Минской улицы временно ограничат с 1 августа

Иван Юминов

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Движение транспорта на участке Минской улицы временно ограничат с 1 августа
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Минская улица Карта всех событий

Движение автомобилей временно ограничат на участке Минской улицы для проведения дорожных работ с 1 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 июля.

— С 1 по 20 августа на Минской улице в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничат движение. Там будут проводиться дорожные работы, — рассказали в ведомстве.

Ограничения в обозначенный период будут действовать круглосуточно. Рабочие займут одну полосу движения в каждом направлении с сохранением выделенной полосы общественного транспорта и одной полосы для остальных автомобилей, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

23 июля сообщалось, что на нескольких улицах столицы будут временно ограничивать движение. 31 июля в период с 13:00 до 19:00 будут перекрывать участок улицы Станиславского от дома № 4 до дома № 8. Перекрытие будет проведено в эти часы, но не более чем на пять минут.

Одну полосу в сторону Красной площади перекроют на Большом Москворецком мосту. Съемки будут проходить 31 июля с 20:00 до 00:00 1 августа.

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