«Команды заперты в Олимпийской деревне». Эксперт рассказал о ходе главного спортивного события

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Дух праздника и спорта так и не пришёл в Японию с началом соревнований на Олимпиаде, которая в этом году проходит в Токио. Об этом рассказал Михаил Мозжечков, японист, президент русского клуба в Токио в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

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Настроение японцев по поводу Олимпиады продолжает падать

Сейчас эксперт находится в столице Японии на Олимпиаде. Он отмечает, что до начала было очень много негатива, вокруг стадиона, где проходило открытие, ходили демонстрации, но сейчас ситуация улучшилась. Причина тому хорошие показатели японских спортсменов на соревнованиях, сейчас страна занимает в рейтинге третье место.

Открытие прошло без участия зрителей, однако за пределами стадиона желающих увидеть торжество было довольно много. Главный «минус» этой Олимпиады для принимающей страны – ограничения, связанные с пандемией. Праздник пройдёт без туристов, которые могли бы расстаться со своими финансами на масштабном спортивном празднике.

— Было бы лучше, если бы олимпиаду отменили или перенесли ещё на год-два, но, я думаю, Международный олимпийский комитет надавил на японцев, и Олимпиаду провели. А раз начали, надо перестать хныкать и продолжать до конца, — комментирует Мозжечков.

На улицах духа праздника нет: для спортсменов действуют ограничения, а многие японцы, боясь заразиться, уехали на время Олимпиады из Токио.

— Команды фактически заперты в Олимпийской деревне с пропускным режимом, где отпускают в магазин минут на 15. Некоторые спортсмены нарушают его и даже пытаются найти себе секс-партнёра в местных соцсетях, но у них мало что получается. Город выглядит печально. Праздник, которого все ожидали, не получился,— рассказывает эксперт.

Отметим, что Россия находится на 8 месте в командном зачёте по количеству наград.