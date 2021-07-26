Австралийский тренер стал героем мема после победы спортсменки – видео

Фото: twitter/mrdanwalker

Дин Боксалл, тренер по плаванью австралийской спортсменки, бурно воспринял победу своей подопечной, за что был отмечен интернет-пользователями и сразу стал героем мемов.

Ариарне Титмус в вольном заплыве на 400 метров обогнала американку и установила новый мировой рекорд. За ходом состязаний следил её тренер, который после финиша девушки не смог сдержать свой порыв. От радости мужчина сорвал с себя маску, стал громко кричать, ворвался в фанатскую зону и повис на перилах ограждения. Случайно оказавшаяся рядом японка была шокирована таким проявлением чувств. Пользователи интернета сочли такую радость от победы самой яркой эмоцией на Олимпиаде, и Дин Боксалл незамедлительно стал героем мемов.

В частности, в Twitter пользователи писали, что может их обрадовать так же, как и Боксалла. В число причин попали выключение микроволновой печи за секунду до того, когда она начнёт звенеть, или удачное приготовление блюда, которое вы делаете впервые.

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