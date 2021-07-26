Директор МакSим прокомментировала информацию о приходе певицы в сознание

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Директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) подтвердила улучшение ее состояния, однако, по ее словам, говорить о приходе певицы в сознание пока нельзя.

— Что значит пришла в себя? Искусственная кома подразумевает, что человек в тяжелом состоянии, человек спит. Когда врачи видят, что показатели более или менее в норме, они дозировку снижают, и он приходит в сознание. Соответственно, врачи регулируют этот процесс. Есть динамика положительная. Этот процесс должен регулироваться. Когда нужно отдохнуть организму, чтобы справиться, будет сон. Надо бодрствовать — будет бодрствовать. Это все под наблюдением делается, — приводит слова Соколовой Пятый канал.

По словам директора МакSим, она сама лежит в той же больнице, но не в реанимации, а в обычной палате, поэтому увидеть артистку она не может. Она отметила, что не сможет подтвердить возвращение МакSим в сознание, пока не увидит это «своими глазами».

Она напомнила, что состояние артистки улучшилось еще в пятницу, 23 июля, о чем она сообщила СМИ.

Информацию о возвращении певицы МакSим в сознание ранее разместили несколько новостных Telegram-каналов и изданий.