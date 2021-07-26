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Елена Кац призвала решать проблемы досуговой сферы в ВАО с учетом запросов жителей

Павел Гриднев

Город
Елена Кац призвала решать проблемы досуговой сферы в ВАО с учетом запросов жителей
Фото: Ольга Крылова

Мнения жителей районов ВАО по организации сферы досуга и творческого отдыха будут переданы для внесения в «Народную программу», которую формирует сегодня партия «Единая Россия». Об этом сообщила главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац в ходе круглого стола, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии на Покровке, 47. В мероприятии приняли участие активные жители районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, эксперты сферы организации досуга, представители правительства Москвы. Темой для обсуждения стала доступность активного отдыха для людей всех возрастов и возможность участия жителей в формировании и реализации досуговых программ.

Инициатор круглого стола Елена Кац отметила, что сегодня Москва ведет планомерную работу по развитию дополнительного образования. Так, в программе мэра Москвы Сергея Собянина «Лучший город Земли» это одно из ключевых направлений. Правительство столицы планомерно добивается, чтобы каждый горожанин мог найти занятие по душе и реализовать себя в крупнейшей сети учреждений культуры и образования, которая включает 1600 библиотек, 253 культурных центра, 446 музеев и выставочных залов, 300 театральных площадок. Но при всем богатстве возможностей не всем москвичам удается их реализовать, считает Елена Кац.

— Главная проблема — несоответствие возможностей для занятий в кружках, секциях, творческих объединениях запросам всех категорий населения, — отметила Кац. — В одних случаях речь идет о недостатке площадей в государственных бюджетных учреждениях досуговой сферы. В других — о возможностях бесплатных занятий для людей всех возрастов. Люди высказывают конкретные предложения по совершенствованию этого направления, их необходимо учитывать для того, чтобы вовлекать в активный, творческий досуг всю семью. Уверена, что ряд этих предложений войдет в «Народную программу» «Единой России», которая создается на основе пожеланий и предложений жителей.

Начальник Управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений Департамента образования и науки города Москвы Николай Антонов обратил внимание на новые возможности приобщения к дополнительному образованию:

— Здесь особенно ценны такие городские инициативы, как, например, KidSkills — своего рода дочерний проект мирового чемпионата профессионального мастерства Worldkills, когда дети могут заниматься техническим творчеством вместе с родителями.

В свою очередь заместитель председателя Экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы, председатель комиссии по культуре Александр Костин отметил важность правильного информирования жителей о досуговых услугах.

— Город предоставляет для этого массу возможностей, — сказал он. — В результате формируется огромный поток информации, в котором трудно найти площадку для конкретного жителя. Необходима адресная информация по типу той, что дается в ходе родительских онлайн-собраний, которые проводятся по инициативе Департамента образования и науки города Москвы.

Елена Кац постоянно занимается вопросами организации досуга и активного отдыха на востоке Москвы. Ранее по ее инициативе был подготовлен буклет с информацией о том, какие кружки, спортивные секции и творческие объединения можно посещать в районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Кроме того, Елена Кац выступила за то, чтобы досуговые объединения оказывали услуги как детям, так и родителям, которые вынуждены ждать, когда у ребенка закончатся занятия.

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