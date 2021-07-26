Музей Победы бесплатно покажет драму «Проверка на дорогах»

Фото: АГН Москва

Музей Победы 27 июля приглашает посетить кинотеатр «Поклонка», где в рамках фестиваля «Журавли Победы» состоится показ военной драмы «Проверка на дорогах». Зрители увидят лучшие картины отечественного производства в формате «Открытый кинозал».

Фильм «Проверка на дорогах», основанный на повести Юрия Германа «Операция «С Новым годом»», стал самостоятельным режиссерским дебютом Алексея Германа. Картина вышла на большой экран в 1985 году, спустя 15 лет после того, как была завершена.

Лента рассказывает о предателе, который присоединился к советским партизанам с целью искупить свою вину за переход на сторону противника.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву. Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.

Ролики принимаются до 21 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года.