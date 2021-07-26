Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы бесплатно покажет драму «Проверка на дорогах»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы бесплатно покажет драму «Проверка на дорогах»
Фото: АГН Москва

Музей Победы 27 июля приглашает посетить кинотеатр «Поклонка», где в рамках фестиваля «Журавли Победы» состоится показ военной драмы «Проверка на дорогах». Зрители увидят лучшие картины отечественного производства в формате «Открытый кинозал».

Фильм «Проверка на дорогах», основанный на повести Юрия Германа «Операция «С Новым годом»», стал самостоятельным режиссерским дебютом Алексея Германа. Картина вышла на большой экран в 1985 году, спустя 15 лет после того, как была завершена.

Лента рассказывает о предателе, который присоединился к советским партизанам с целью искупить свою вину за переход на сторону противника.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву. Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.

Ролики принимаются до 21 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года.

Читайте также:
Великая Отечественная войнаМузей Победы на Поклонной горефильм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Все мнения
О проекте