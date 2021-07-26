Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

День Крещения Руси отметят на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
День Крещения Руси отметят на ВДНХ
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главная выставка страны 28 июля приглашает посетителей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Крещения Руси.

В Центре «Слово» пройдут бесплатные экскурсии «Крещение Руси — духовная основа единства народа», где можно узнать, как христианство повлияло на развитие культуры, русского языка и распространение грамотности.

Гости музея смогут внимательнее изучить хранящиеся в экспозиции копии «Слова о законе и благодати» и Остромирова Евангелия. Книги считаются одними из важнейших памятников раннехристианской культуры.

Экскурсоводы расскажут, как жили на Руси до Крещения, почему князь Владимир отказался от язычества и какую роль сыграли священники в образовании. В ходе экскурсии будут использованы мультимедийные экспонаты.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

День Крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.

Читайте также:
КрещениеВДНХэкскурсия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ну, за отсутствие волнянок!

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Лимит таланту вредит: начался чемпионат Российской премьер-лиги

Сергей Петриков
Сергей Петриков

Все работают с большой отдачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Возьми телефон

Все мнения
О проекте