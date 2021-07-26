День Крещения Руси отметят на ВДНХ

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главная выставка страны 28 июля приглашает посетителей принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню Крещения Руси.

В Центре «Слово» пройдут бесплатные экскурсии «Крещение Руси — духовная основа единства народа», где можно узнать, как христианство повлияло на развитие культуры, русского языка и распространение грамотности.

Гости музея смогут внимательнее изучить хранящиеся в экспозиции копии «Слова о законе и благодати» и Остромирова Евангелия. Книги считаются одними из важнейших памятников раннехристианской культуры.

Экскурсоводы расскажут, как жили на Руси до Крещения, почему князь Владимир отказался от язычества и какую роль сыграли священники в образовании. В ходе экскурсии будут использованы мультимедийные экспонаты.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

День Крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси.