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Москвичка выкупила мужа с братом у похитителей за полтора миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия
Москвичка выкупила мужа с братом у похитителей за полтора миллиона рублей
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Большая Полянка Карта всех событий

Москвичка выкупила мужа с братом у похитителей за полтора миллиона рублей. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», мужчина и его брат перестали выходить на связь в прошлую среду, 21 июля. Женщина несколько раз пыталась дозвониться сначала до мужа, а потом и до его родного брата, но все тщетно. Однако спустя полтора часа супруг вышел на связь и сообщил, что их с братом похитили и требуют выкуп.

Несколькими траншами встревоженная женщина перевела на карту похищенного мужа 500 тысяч рублей, еще один миллион рублей собрала наличкой и через пару часов встретилась в назначенное время с неким мужчиной возле собственного офиса на Большой Полянке.

Она передала мужчине всю сумму и ушла. Спустя 20 минут женщине перезвонил муж и сообщил, что их отпустили.

Действительно ли случилось похищение или же речь идет о вымогательстве — предстоит выяснить следователям. По данному факту проводится проверка.

Это далеко не первый случай похищения человека в столице. Так, вечером 5 апреля рядом с жилым домом на улице Удальцова в Москве несколько мужчин избили своего коллегу битами, после чего насильно посадили в автомобиль УАЗ и перевезли его в другое место. Там злоумышленники вымогали у потерпевшего деньги в размере 1 миллиона рублей.

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