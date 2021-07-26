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В народе 27 июля считается днем Акилы Соломенного. Церковь в этот день почитает преподобного Стефана Махрищицкого.

По народным поверьям, 27 июля запрещается вести переговоры. Считается, что они могут быть неприятными и не закончатся ничем хорошим. Важный разговор лучше перенести на другой день. Ненужные вещи в Акилу Соломенного следует отдать тем, кто в этом нуждается. Например, в детский дом или одинокой бабушке. Можно даже донести кому-то тяжелые пакеты — это также зачтется.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасны переговоры и совещания 27 июля

Приметы погоды в этот день гласят, что если на восходе солнце будет ярко-красными и спрячется в облака, то будет дождь. Сухая погода будет предвестником теплой осени. Если начнется дождь, то он не пройдет еще неделю.

27 июля отмечается День рождения гамбургера. Блюдо придумал в 1900 году американец Луи Лессинг. У него закончились стейки, и тогда он пожарил котлету из остатков мяса, а затем поместил ее между кусками тоста.

По одной из версий, рецепт блюда попал в США из немецкого города Гамбург. В 2012 году в штате Миннесота приготовили самый большой в мире бургер весом 913,5 килограмма.

100 лет назад канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина. Открытие принесло ему в 1923 году Нобелевскую премию.

Ученый продал патент на изобретение Торонтскому университету за один доллар и вскоре началось производство инсулина в промышленных масштабах.

27 июля 1952 года состоялось официальное открытие Волго-Донского канала. До 1917 года было создано более 30 проектов соединения Волги и Дона, но они не были воплощены в жизнь.

В очередной раз к работам приступили в 1943 году под руководством строителя и гидротехника Сергея Жука, который руководил строительством Беломоро-Балтийского канала и канала Москва-Волга. Земельные работы начались в 1948 году.

Канал строился силами политзаключенных и был завершен за 4,5 года. Протяженность канала составляет 101 километр, суда для его преодоления проходят 13 шлюзов. Пропускная способность канала оценивается в 16,5 миллиона тонн грузов в год.

В этот день родились поэт и герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, журналист Владимир Короленко, а также артист балета Марис Лиепа.

Именины отмечают Ираклий, Федор, Константин, Николай, Степан и Петр.